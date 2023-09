Hittegolf maakt na regen en onweer plaats voor 'vriendelijk' nazomerweer

Deze zondag en ook maandag blijft het onverminderd warm in Brabant met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer gaat vanaf maandagavond wel veranderen, vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Het einde van de hittegolf is in zicht en daar zullen veel mensen blij mee zijn, denk ik."

De zondag begon op verschillende plekken met wat lichte nevel, maar het gaat 'gewoon' weer 30 tot 32 graden worden in Brabant. Verkoeling moeten we zoeken in het zwembad of bij de airconditioning, want er staat nauwelijks wind.

"Het wordt een zeer benauwde nacht."

Ook de nacht van zondag op maandag wordt het bijzonder warm volgens Klaassen. "Het wordt zeer benauwd met temperaturen tussen de 17 en 20 graden. In de steden kan het zelfs nog iets warmer blijver." Daar kunnen ze in bijvoorbeeld Eindhoven over meepraten. De lichtstad begint aan zijn zevende tropsiche dag op rij deze zondag en grote kans dat het maandag ook zo heet wordt. "Dat is zeer uitzonderlijk."

"In avond trekken de eerste regen- en onweersbuien over."