Bij alle zwemplassen in onze provincie is het topdrukte. Nog één keer genieten we met z'n allen van deze tropische dag. Want na maandag komt er een weersomslag. Natuurlijk zijn er ook nadelen aan de hitte, dat merken bijvoorbeeld de lopers van de 80 van de Langstraat. Maar bij de IJzeren Man in Vught is het vooral genieten, blijkt uit de beelden.