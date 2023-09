Deelnemers 80 van de Langstraat bevangen door de hitte

'Kom niet meer naar het centrum van Waalwijk'. Die oproep doet de organisatie van De 80 van de Langstraat, de 80 kilometer lange wandelmars met start en finish in Waalwijk. Tientallen deelnemers raken daar bevangen door de hitte en de inzet van hulpdiensten is maximaal opgeschaald.

Zo'n 2100 mensen gingen zaterdagavond van start in Waalwijk. "Daarvan waren er zondagmiddag om vijf uur ongeveer 1800 binnen", vertelt Thijs van Beurden van de organisatie. Deelnemers mogen tot uiterlijk half zes vanmiddag finishen. Daarmee mogen ze er anderhalf uur langer over doen dan volgens de officiële regels van een Kennedymars. Normaal moet de 80 kilometer binnen 20 uur worden afgelegd.

In totaal werden er zo'n 600 incidenten geteld, weet Van Beurden. "Maar daarbij gaat het ook al om deelnemers met blaren. Kijken we naar de zwaardere gevallen, waarbij een ambulance nodig was, dan komen we uit op 25. Normaal ligt dat tussen de 10 en 15."

Ondanks de hitte, denkt de organisator dat het verantwoord was om het evenement door te laten gaan. "We hebben vooraf al maatregelen getroffen. Extra waterpunten, meer medische hulpverleners, extra vrijwilligers. En vandaag rijden we al heel de dag met een auto achter de laatste wandelaars." Die kunnen in geval van nood uit het evenement worden gehaald. "Maar de meesten hebben zo'n drive om de finish te halen. Je kunt ze moeilijk handboeien om doen en afvoeren."