Debby wilde haar man vermoorden door GHB in zijn bier te doen: zes jaar cel

Debby van der V. (35) uit Eindhoven is veroordeeld tot zes jaar cel voor een poging tot moord op haar man, Martie van de Sande (40). Ze diende haar man vorig jaar twee of drie keer een flinke dosis GHB toe, maar Martie overleefde dit telkens.

Debby zat in een uitzichtloze situatie in de relatie met Martie, zo bleek uit wanhopige berichtjes. En ze zocht een oplossing voor haar en haar twee zoontjes (nu 8 en 11).

Martie, bekend als 'De Witte', en Debby waren zwaar verslaafd. Martie dronk de hele dag en gebruikte cocaïne. Debby snoof ook flink wat coke en dronk flink mee. Eigenlijk was ze ook elke dag onder invloed en gebruikte ze dagelijks tot twee gram cocaïne.

'Leuke vent'

Martie was de eerste twee jaar van hun relatie, vanaf 2013, een leuke vent, zo vertelde Debby aan de rechters, tijdens de zitting twee weken geleden. Maar toen ze in 2015 een zoontje kregen, veranderde dat. Martie was snel boos en behandelde haar zoontje uit een eerdere relatie ineens anders. Beide jongens waren bang voor hem.

Geld voor eten was het minst belangrijke in een relatie, waarbij het weinige geld vooral ging naar drank, drugs en sigaretten. Cocaïne was nog het makkelijkste, vertelde Debby, want daar handelde Martie zelf in.

Plannen om te scheiden

Debby wilde scheiden van Martie om haar jongens een beter leven te geven, maar Martie liet haar niet gaan, zo vertelde ze. Hun relatie ging op en af en daaronder ging ze geestelijk gebukt. In 2018 zat Debby bijvoorbeeld een paar maanden bij haar moeder, maar toch trouwde ze in 2019 met Martie. Steeds bleef ze hopen op een beter leven voor haar en haar jongens, maar dat bleek steeds vergeefs.

In augustus 2021 besloot Debby dat het klaar was en vatte ze het plan op om Martie een overdosis van de harddrug GHB te geven. Volgens Debby wilde ze Martie daarmee wakker schudden. Als hij ziek zou worden van die GHB zou hij misschien wel beseffen dat hij verkeerd bezig was en stoppen met drugs.

Knock-out

Tot drie keer toe zou Debby drie dopjes GHB in Martie’s bier hebben gedaan. Eén keer ging Martie echt knock-out en werd hij pas negentien uur later wakker. Uit appberichten bleek dat Debby baalde dat het steeds net niet lukte. Zo schreef ze aan een kennis dat Martie echt ‘knock’ moest en dan zou zij via een sonde nog meer GHB toedienen.

Debby heeft een persoonlijkheidsstoornis en is volgens een rapport verminderd toerekeningsvatbaar. Ze wil ook zelf zo snel mogelijk aan de door deskundigen geadviseerde behandeling beginnen. Daarna wil ze weer haar leven oppakken met haar twee zoontjes, die zo lang bij haar moeder wonen.

Alsnog vermoord

Wrang is dat Martie in de zomer van 2022 alsnog werd vermoord, maar door iemand anders. Hij werd in juli 2022 doodgeschoten door de stalkende ex van zijn nichtje. Hij logeerde toen bij haar in het Belgische Kinrooi om haar tegen haar ex te beschermen.

Martie en zijn nicht werden met dertien tot vijftien kogels vermoord. De ex overleed begin deze maand door in zijn cel zelfmoord te plegen op de verjaardag van het nichtje.