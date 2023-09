Hier vind je de meeste nagelstylistes van Brabant: 'Hoort bij identiteit'

Schoonheid staat hoog in het vaandel bij de inwoners van Sint Willebrord. Vooral in uiterlijke verzorging blinken ze uit. Niet voor niets zijn in het kerkdorp de meeste kapsalons en nagelstudio's van Brabant te vinden. Met maar liefst 84 kappers en 46 nagelstylistes staat de gemeente Rucphen al jaren aan kop in Brabant.

Om het maar even in perspectief te plaatsen: volgens de Kamer van Koophandel gaat het in de West-Brabantse gemeente om 36 kappers en 20 nagelstylisten per 10.000 inwoners. In vergelijking met dorpen van dezelfde grootte is dat wel een derde tot de helft meer. En steden zoals Breda en Eindhoven moeten het doen met slechts 17 kappers en zo’n 6 nagelsalons per 10.000 inwoners.

“Wij zijn hier niet ijdel maar we willen er gewoon graag goed verzorgd uitzien”, zegt Zoë Buijsen van nagelstudio NailObsession in Sint Willebrord. De styliste heeft het razend druk. Inmiddels heeft ze zelfs een klantenstop. “Ik krijg wekelijks telefoontjes maar ik heb gewoon geen plek. Ik ben gespecialiseerd in nail art en handgeschilderde nagelversieringen en daar gaat heel veel tijd in zitten.”