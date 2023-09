Dit plantje is een ware plaag in sloten en beken: 'Alles sterft af'

De grote waternavel is best een mooi plantje, maar bij waterschap Aa en Maas gruwen ze ervan. De plant hoort in Noord en Zuid Amerika, maar niet hier. Het waterschap luidt de noodklok. Want het plantje zorgt ervoor dat alles in het water afsterft én dat de stroming verdwijnt.

Wiet van Bragt van het waterschap ziet ook bij Cromvoirt de opmars van de grote waternavel met lede ogen aan. De plant heeft zich van de ene kant van de Nieuw Bossche sloot naar de andere kant gewerkt. "Dit wordt een heel hecht vlechtwerk, dikke matten. Er ligt een heel tapijt en als je er niks aan doet is de hele sloot straks groen."

"Onder die mat sterft alles af."

Dat is heel slecht nieuws voor al het andere leven in de sloot. "Onder die mat sterft alles af. Plantjes krijgen geen zonlicht, het zuurstof neemt af en dan komen er ook geen vissen meer." En er is nog een probleem: het tapijt van waternavel op het water houdt ook de stroming van het water tegen. “Wij moeten er bij het waterschap voor zorgen dat het water wordt aan- en afgevoerd. Ook dat loopt gevaar door deze plant.” De grote waternavel werd jarenlang als vijverplant ingevoerd. Sinds 2016 mag dat niet meer in Europa. Maar het kwaad is al geschied. Mensen die van hun vijver af wilden hebben de plant weggegooid. Dat deden ze vaak in de sloot als de groenbak vol zat. "'Want het is toch natuur', denken mensen dan", zegt Van Bragt.

"Gooi ze niet in de sloot en ook niet in de groenbak."

Daarom doet hij nog maar eens dringende oproep. "Als je exotische planten uit de tuin of uit het aquarium kwijt wilt, gooi ze dan niet in de sloot en ook niet in de groenbak. Het moet bij het restafval. Dan wordt het vernietigd en kan het geen kwaad meer." De grote waternavel wegkrijgen gaat niet meer lukken, maar hem inperken is wel hard nodig. Met grijpers worden vijf keer per jaar alle sloten en riviertjes in het poldergebied leeggeschept. Elk jaar haalt Aa en Maas alleen in de polder bij Den Bosch al een tot anderhalf miljoen kilo uit het water. Het weg schepppen en vernietigen kost jaarlijks een kleine tweehonderdduizend euro. “Dat is meer dan de helft van ons budget voor het bestrijden van exoten."

"We mogen hem niet zijn gang laten gaan."