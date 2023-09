Man loopt dwarslaesie op bij schietpartij bij voordeur: 9 jaar cel geëist

Tegen twee Eindhovenaren (24 en 27) is maandag voor de rechtbank in Den Bosch 9 jaar cel geëist voor het neerschieten van een 33-jarige man. Dat gebeurde op 29 oktober voor de deur van een huis aan het Titanpad in Eindhoven. De neergeschoten man overleefde de kogelregen, maar liep wel een gedeeltelijke dwarslaesie op.

De schietpartij ging razendsnel. Binnen 27 seconden waren de twee alweer op de vlucht. Inmiddels zat het slachtoffer op z’n billen in de gang met vijf kogels in zijn lijf. Van dichtbij was hij drie keer in z’n rug geraakt, een keer in zijn linkerbeen en ook hadden twee kogels zijn rechterbeen geschampt. De man zit in een rolstoel, zal nooit meer kunnen lopen en zal de rest van zijn leven afhankelijk zijn van anderen, zo werd duidelijk.

De explosie van geweld op deze vrijdagnacht vond plaats toen het al bijna zaterdagochtend was. Na een lange nacht in de stad ontplofte om half zes een al maanden slepend conflict.

Doorgeladen pistool

In de rechtbank vlogen allerlei namen van betrokkenen door de lucht, maar één ding was voor iedereen duidelijk: Johanny P. (24) was de schutter en zijn vriend Brayend M. (27) had het doorgeladen pistool bij zich gehad.

Natuurlijk was het niet de bedoeling om iemand neer te schieten, meldden de twee in koor en deels via een tolk. Maar feit was wel, dat iedereen wist dat Brayend altijd een pistool bij zich had. Die lag meestal in de auto van zijn vriendin, maar vaak had hij die ook in zijn broeksband of -zak.

De Antilliaanse mannen waren de hele avond al op stap geweest. Eerst in een café bij de Kruisstraat en later in het centrum. In het eerste café kwamen ze een man tegen met wie Brayend al maanden ruzie had. Waarom precies, werd niet duidelijk, maar uit berichten naar elkaar werd duidelijk dat het van kwaad naar erger ging.

Cameradeurbel van de muur getrokken

Toen de twee Antillianen weg waren, besloot de man samen met een vriend naar het huis van de vriendin van Brayend te rijden, verderop in Eindhoven. Daar vonden ze hun rivaal niet en uit boosheid trokken ze de cameradeurbel van de muur en vertrokken weer. De vriendin bleef in doodsangst achter.

Toen Brayend dit hoorde werd hij zo boos dat hij samen met zijn stapmaat Johanny naar het huis aan het Titanpad ging. En daar ging het snel.

Brayend en Johanny belden aan. De bewoner met wie Brayend ruzie had deed open, samen met de vriend. Vanaf dat moment lopen de lezingen over wat er is gebeurd, flink uit elkaar. De twee Antillianen zeggen dat de vriend van de bewoner een pistool trok en dat Johanny daarom snel het pistool van Brayend pakte en schoot, uit zelfverdediging.

De twee mannen die in het huis waren, verklaren dat zij helemaal geen pistool hadden. Maar volgens de advocaten van de verdachten kon dat dat pistool makkelijk verstopt kunnen worden voor de politie er was.

Neerschieten of noodweer

En deze twee verklaringen vormen precies het verschil tussen een eis van 9 jaar cel voor het neerschieten van iemand die daardoor voor de rest van zijn leven invalide is, en noodweer: jezelf verdedigen in een bedreigende situatie.

Het werd er allemaal niet duidelijker op, doordat de cameradeurbel maar flarden van de confrontatie had opgenomen en niet in zijn geheel. Te zien was op een scherm in de rechtszaal hoe Brayend iets uit zijn zak of broeksband haalt, maar niet wat. En te zien was dat Johanny weer naar de rechterhand van Brayend reikt. Maar of Brayend een telefoon in zijn hand had of een pistool is niet te zien. En ook de schoten staan niet op beeld.

'Echt kut'

De mannen gingen er in ieder geval als een haas vandoor na de kogelregen, maar konden binnen een uur worden aangehouden bij het huis van de vriendin van Brayend. Ze vertelden de rechters dat ze spijt hebben dat het zo is gelopen en vonden het ‘echt kut’ dat de neergeschoten man nu voor de rest van zijn leven invalide is.

Behalve de eis van 9 jaar cel kunnen de twee mannen ook een forse eis tot schadevergoeding van hun slachtoffer verwachten. In ieder geval twee ton aan immateriële schade en, later, ook nog een eis tot schadevergoeding voor de kosten die het slachtoffer moet maken de rest van zijn leven omdat hij voor alles hulp nodig heeft. Die kosten zijn voorlopig gesteld op een half miljoen, maar kunnen pas worden vastgesteld als precies duidelijk is hoe gehandicapt de man zal blijven.

De rechtbank doet op 25 september uitspraak.

