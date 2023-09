Vrouw rijdt door hekwerk en wordt bijna met een buis doorboord

Een vrouw van 82 is maandagmiddag goed weg gekomen, toen ze met haar auto door een hekwerk reed in Dongen. De bovenste buis van het hekwerk kwam door de voorruit naar binnen en ging er via de achterruit weer uit. Dat gebeurde op enkele centimeters van haar hoofd.

Volgens een 112-correspondent wilde de vrouw haar auto parkeren in een parkeervak aan de Minister Goselinglaan in Dongen. Dat is een parkeerplaats bij Sportpark de Biezen, van voetbalvereniging Dongen.

Ze reed echter vol gas door een hekwerk, ramde een muur en een fietsenstalling.

De bovenste buis van het hekwerk kwam tijdens de klap door de voorruit naar binnen. De vrouw is in een ambulance onderzocht op letsel. Ze bleek wonder boven wonder niet gewond.

De auto is meegenomen door een takelbedrijf. Vier auto's die vlakbij haar geparkeerd stonden, bleken ook niet geraakt.

Volgens de 112-correspondent zoekt de politie uit of de vrouw haar rijbewijs nog wel kan houden.