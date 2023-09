Roswita had een poepende man in haar tuin: 'Bel dan aan, als je zo moet'

Roswita wist niet wat ze zag toen ze maandagmorgen in Eindhoven naast haar kliko en in haar tuinstoelen ineens menselijke poep zag liggen. Uit de bewakingsbeelden bleek dat een wildvreemde man midden in de nacht in haar tuin en tuinstoelen heeft zitten poepen.

Arnold Tankus Geschreven door

“Toen ik de poep zag, keek ik eerst nog omhoog, omdat ik dacht dat het een vogel was geweest. Maar dat kon niet. Het was mensenpoep. Zo raar”, zegt de 36-jarige Eindhovense. Toen Roswita de bewakingsbeelden terugkeek, zag ze tot haar schrik en verbazing wat er wél was gebeurd: rond half vijf in de nacht zat een onbekende man te poepen, naast de kliko en de tuinstoelen. En even later is te zien dat hij met de kussens van de tuinstoelen zijn achterste afveegt.

"Bel dan aan, als je zo nodig moet."