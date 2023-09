Fietsster verongelukt tijdens wegwerkzaamheden, gemeente was gewaarschuwd

Geschrokken en boos zijn buurtbewoners na een dodelijk ongeluk op de Wendelnesseweg-Oost in Sprang-Capelle. Een 67-jarige vrouw uit Dongen kwam daar maandagmiddag met haar fiets onder een vrachtwagen terecht. Buurtbewoners spreken over een gevaarlijke situatie vanwege werkzaamheden. "Waarschuwingsborden en een omleiding ontbreken, levensgevaarlijk."

Volgens haar heeft een medewerker van de gemeente Waalwijk een week eerder aangegeven dat de situatie niet veilig en duidelijk is en dat ze daar iets aan gaan doen. Maar zelfs een dag na het dodelijke ongeval is de situatie niet veranderd.

Hij zag gisteren het ongeval gebeuren toen hij zijn hond aan het uitlaten was. “Drie mensen fietsten netjes achter elkaar. Daarachter zat een vrachtwagen die stapvoets reed. Naast de weg is een gootje, waarschijnlijk is de vrouw daarin terecht gekomen, gevallen en zo onder de vrachtwagen terechtgekomen.”

Volgens buurtbewoners pakken de meeste fietsers altijd de parallelweg omdat de hoofdweg ‘te gevaarlijk’ en ‘te smal’ is. “Hier rijdt altijd zwaar vrachtverkeer overheen. Als er een tegenligger komt moet je de berm in. Fietsen is gewoon gevaarlijk hier”, vertelt buurtbewoner Jacob.

De parallelweg (Wendelnesseweg-West) is sinds twee weken afgesloten vanwege werkzaamheden. Fietsers die een knooppunten-route volgen of bijvoorbeeld naar school gaan worden verrast door de afsluiting. Nergens staat er een bord dat de weg dicht is of een omleidingsroute. “Je wordt verrast en dan kun je niks anders dan op de Wendelnesseweg-Oost te gaan fietsen”, zegt Mylène die zelf bij de gemeente Rotterdam herindelingsprojecten begeleidt.

De buurvrouw van het slachtoffer komt een bloemetje leggen bij de plek van het ongeval. “Een hortensia, daar hield ze van”, zegt de vrouw met tranen in haar ogen. “Ze hield enorm van fietsen met haar zus en vriendinnen. Ze was bijna thuis, nog zo’n zes kilometer moest ze fietsen.”

Twee racefietsers volgen de fietsroute 16, ze gaan richting Goirle. Voor een bruggetje waar fietsers overheen mogen, botsen ze bijna op een afzethek. “Oh, er staat nergens dat de weg dicht is. Dan maar via de weg”, reageren ze.

“Hier had de gemeente echt borden moeten plaatsen dat weggebruikers snelheid moeten minderen. Ook zou ze moeten melden dat er veel fietsers op deze weg rijden”, zegt Mylène terwijl ze langs de weg loopt. Er wordt volgens haar altijd al te hard gereden op de 50 kilometerweg, maar dat is nu met de fietsers die geen alternatieve route hebben extra gevaarlijk.

De gemeente zegt in een reactie het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd. "Maar de verkeerssituatie op Wendelnesseweg-Oost was op het moment van het ongeluk niet anders dan voordat er werkzaamheden aan de Wendelnesseweg-West zijn gestart. Fietsers mogen altijd over de Wendelnesseweg-Oost fietsen. Er is duidelijk aangegeven dat West is afgesloten."

Dat er geen extra borden zijn geplaatst, is ook een bewuste keuze: "Omdat je altijd over Oost mag fietsen is er geen reden om omleidingsborden te plaatsen." Wel is er contact geweest met één inwoner over de situatie, Mylène Zwarenstein. "Deze inwoner hebben wij uitgelegd waarom er geen extra borden zijn geplaatst."

De politie is nog bezig met een onderzoek. De gemeente wacht de resultaten van het onderzoek af.