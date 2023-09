Film over Marco Kroon in première, maar soms kijkt hij zelf nog even weg

Hij is een van de meest omstreden helden van onze provincie, majoor Marco Kroon (53), met sinds donderdag zijn eigen speelfilm. De Vuurlinie gaat over zijn heldendaden op missie in Afghanistan en de trauma's die hij daar opliep. Maar ook over zijn leven thuis in Nederland en alle keren dat hij in opspraak raakte. Hij vindt dat hij wat heeft recht te zetten. "Ik heb het recht om ook mijn kant van het verhaal te laten horen."

Zes jaar lang voerde filmmaker Roel Reiné gesprekken met Kroon zelf, als voorbereiding op deze film. Maar hij sprak ook met andere veteranen en hun thuisfront, om zo het karakter van Marco in zijn film neer te zetten. "Daardoor is de film het verhaal van elke veteraan geworden", vindt de regisseur. "Alleen is dat van Marco een extreme vertaling." Toch zijn veel van de belevenissen van Marco Kroon wel letterlijk overgenomen. Marco kroon kreeg in 2009 de Militaire Willems-Orde voor zijn moed en trouw op die missie in Afghanistan. Maar hij liep er ook trauma's op, zat gevangen en werd verkracht. Daarna doodde hij zijn gijzelnemer. Een verhaal waar later door de defensietop aan werd getwijfeld. En ook in Nederland raakte hij in opspraak. Hij werd verdacht van drugsgebruik en veroordeeld voor het bezit van stroomstootwapens. En hij gaf een agent een kopstoot toen die hem aansprak op wildplassen, in zijn kikkerpak tijdens carnaval in Den Bosch.

"Ik heb de film nu drie keer gezien, maar ik heb het nog geen enkele keer droog gehouden."