Klompendans van WC Experience is een wereldhit dankzij TikTok-dansjes

Wie op TikTok of Instagram zit, kan hem haast niet gemist hebben: de Nederlandse klompendans waarvan duizenden verschillende filmpjes online zijn geplaatst. De muziek die gebruikt wordt, komt oorspronkelijk uit Brabant en is geschreven door de feestband WC Experience. Maar nu is het ook een grote hit in Duitsland. "Ik vind het hartstikke stoer."

Zoals het gaat met hypes, zijn ze er ineens. Het nummer werd ooit ondergebracht bij een Oostenrijkse platenmaatschappij. "Dat hebben we jaren terug gedaan in de hoop dat het ooit internationaal succes zou opleveren." Elk jaar kregen René en Patrick, de oprichter van de band, een mail met wat er met het nummer gedaan was. Maar tot een doorbraak leidde dat maar niet. Die doorbraak kwam er dit jaar ineens wel, toen de Klompendans ineens viraal ging op TikTok en Instagram. Elke dag komen er weer filmpjes online van verpleegsters, boeren, huisvrouwen, kinderen, wegwerkers, bouwvakkers, dierenartsen van allerlei nationaliteiten die dansen op het intro van de Klompendans van WC Experience. Of Rammpsteiner Kloempestoemper, zoals het nummer officieel heet. Ook bekendere influencers bleven niet achter.

"Ik heb altijd gezegd dat dit een Oktoberfest-nummer is."

René van Rooij, zanger van de WC Experience, had dat eerst niet eens in de gaten. "Pas sinds vorige week. Ik was door het dolle heen vanwege het plotselinge succes", vertelt René. De doorbraak van het nummer in Duitsland kwam niet helemaal als een verrassing. "Ik heb altijd gezegd dat dit een Oktoberfest-nummer is en als ik het daar nu hoor, dan word ik hartstikke gek." Er werden vervolgens verschillende versies van Rammpsteiner Kloempestoemper opgenomen. De Alpenzusjes en Johnny Verweij deden dat al eerder en Snollebollekes gebruikt het in zijn show, maar daar zagen ze eigenlijk weinig van terug. "Maar in Duitsland komt de ene na de andere versie uit", vertelt René in het radioprogramma Afslag Zuid op Omroep Brabant. De eerste die uitkwam was van het Chaos Team, onder de titel 'Wenn der Pegel stimmt'. Alleen de zanger van dit feestduo werd enkele dagen na de release dood aangetroffen in zijn auto, overleden aan een hartstilstand. Er volgen nog een andere Duitse en ook een Engelse versie van een Oostenrijkse groep.

"Ze staan idioot te dansen en te zwaaien."