Steeds minder bussen op 't platteland, Reusel wil 75.000 euro inzetten

Bussen die uitvallen, mensen die steeds langer moeten wachten of er überhaupt wel een bus rijdt. Het personeelstekort onder buschauffeurs begint steeds meer door te sijpelen. Zo ook in gemeente Reusel-De Mierden, waar inwoners een petitie zijn gestart om Lijn 143 van Reusel naar Tilburg in leven te houden. De gemeente wil met 75.000 euro proberen om die lijndienst te verbeteren.

"Arriva heeft na de zomervakantie 2023 weer in de dienstregeling gesneden. Nu is dat gezien de situatie in dit land wel te begrijpen. Maar de paar bussen die nu nog rijden vallen ook alsmaar uit. Met als gevolg, mensen die heel lang moeten wachten en overvolle bussen. Genoeg is genoeg", schrijft de initiatiefnemer van de petitie. Niels Huijbregts kan dat beamen. Hij is gemeenteraadslid en fractievoorzitter van de partij 'Samenwerking Reusel-De Mierden'. Hij maakt zich al een aantal jaren hard voor een uitbreiding van lijn 143 van Reusel naar Tilburg.

"Als je 's avonds naar het bezoekuur in het ziekenhuis in Tilburg wilt, kom je met de bus niet meer thuis."

Op zondagen rijdt er vanuit Reusel geen bus naar Tilburg. Op zaterdagen rijden tot ongeveer zeven uur in de avond en ook doordeweeks is het na zeven uur in de avond gedaan met de pret. "Als je 's avonds naar het bezoekuur in het ziekenhuis in Tilburg wilt, kun je dat niet helemaal uitzitten. Want dan kom je niet meer thuis", geeft Huijbregts als voorbeeld. En nu met de personeelstekorten wordt er nóg minder gereden. De gemeente wil 75.000 euro vrijmaken voor een proef. Met dat geld wil ze op doordeweekse avonden een extra rit naar Tilburg laten rijden, en op zondagen twee extra ritten. Deze ritten zouden worden gereden met een kleinere bus die naar Hilvarenbeek rijdt. "Daar kunnen reizigers overstappen op de bus naar Tilburg."

"Bij personeelstekorten in het ov hebben heel veel mensen daar direct last van."