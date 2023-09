Gewapende overval op supermarkt, politie zoekt twee daders

Twee daders hebben dinsdagavond rond acht uur een supermarkt overvallen aan de Jorisstraat in Breda. Zij dreigden met een vuurwapen. Dat meldt de politie.

In de supermarkt van Lidl waren naast personeel ook klanten aanwezig. De politie gaat met deze mensen in gesprek om meer informatie te krijgen over wat er is gebeurd.

Bij de overval raakte niemand gewond. Ook is niet duidelijk of ze iets buit hebben gemaakt. "Dat wordt op dit moment nog onderzocht", laat een woordvoerder van de politie weten.

De twee kwamen met een helm op in de winkel. Het is dan ook niet duidelijk of de daders mannen of vrouwen zijn.

De twee daders droegen allebei een trainingspak. Een van een droeg een zwart pak, de ander een grijs. Ze zijn weggereden op een scooter. De politie is naar het duo op zoek. Ze vraagt mensen die iets gezien hebben om zich te melden.