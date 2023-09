'Schietpartij op een vakantiepark van Peter Gillis, waar hij zelf bij was'

Er was een schietpartij op het Arnhemse vakantiepark van Peter Gillis, en er was daar sprake van huisvredebreuk en bedreiging. Dat blijkt uit een aangifte van een bewoner van dat park. Peter Gillis zou zelf bij die schietpartij aanwezig zijn geweest.

De aangifte is in handen van Omroep Gelderland. De man die de aangifte deed, zegt dat die misstanden al een paar jaar geleden gebeurden. En dat hij al eerder aangifte had willen doen. Maar deed hij niet, omdat hij niet serieus werd genomen door de politie. Nadat Omroep Gelderland daarover schreef, werd zijn aangifte alsnog opgenomen.

Schietpartij

De man die de aangifte deed zegt dat de toenmalig parkbeheerder zonder toestemming zijn huis is binnengegaan. Dat is huisvredebreuk. De parkbeheerder had een loper.

Ook vertelt hij dat Gillis met een groep zes tot tien andere mannen heeft geprobeerd de toenmalige parkbeheerder te verjagen. Dat gebeurde in februari 2019. Ze bedreigden de parkbeheerder. "Het groepje waar Gillis mee was, heeft twee schoten gelost met een pistool", staat in de aangifte.

De man zegt dat hij daar op dat moment ongeveer honderd meter vandaan stond. "Ik voelde mij toen ernstig bedreigd en onveilig." Twee andere parkbewoners zouden die schietpartij kunnen bevestigen.

Ernstig bedreigd

Drie dagen na die schietpartij zou de toenmalig parkbeheerder bij de bewoner aan de deur zijn geweest. Om hem duidelijk te maken dat hij het park moest verlaten, zou die hebben gezegd: "Als je niet weggaat, dan komen dezelfde mannen als die de voormalig parkbeheerder hebben weggejaagd bij jou aan de deur." De bewoner voelde zich daardoor ernstig bedreigd en was bang deze mannen daadwerkelijk komen om hem iets aan te doen, staat in de aangifte.

Weer een paar dagen later zegt de parkbewoner dat hij een enorme knal achter zijn chalet hoorde. "Ik voelde de drukgolf van de ontploffing zelfs aan mijn hoofd en haren. Ik weet zeker dat dit een op mij gerichte aanslag was."

In die week zouden er ook regelmatig Poolse mannen voor zijn chalet hebben gestaan om hem te intimideren. Dat zou hebben bestaan uit: langslopen met pitbulls, met knuppels op straat lopen, lawaai maken en tegen de bomen in zijn tuin plassen.

Dat zouden deze mannen ook bij andere bewoners hebben gedaan. "Vermoedelijk in opdracht van Peter Gillis", besluit de verklaring in de aangifte.

Zowel Peter Gillis als Oostappen Arnhem waren niet bereikbaar voor commentaar.

In de kaart hieronder zie je een overzicht van misstanden en rechtszaken bij de parken van Oostappen Groep. De kaart kun je ook bekijken via deze link.