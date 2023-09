Een jaar na de inval bij Frits van Eerd: dit is wat er tot nu toe gebeurde

Het was precies een jaar geleden groot nieuws: een inval in het huis van Frits van Eerd door de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD). In de kluis in zijn huis in Heeswijk-Dinther werden honderdduizenden euro's gevonden. Van Eerd is verdachte in een groot onderzoek naar witwassen. Dit is wat er sinds september vorig jaar gebeurde.

13 september 2022

De FIOD valt het huis van Van Eerd binnen in het onderzoek naar witwassen. Dat witwassen gebeurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) via onroerendgoedtransacties, autohandel, contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Ook was er mogelijk sprake van btw-fraude in de autohandel. Het OM had opdracht gegeven voor de invallen. Bij het huis worden dozen vol documenten in beslag genomen. Behalve Van Eerd worden nog acht mensen in deze zaak opgepakt.

Onderzoek op het landgoed van Frits van Eerd in Heeswijk-Dinther (foto: SQ Vision.

18 september 2022

Van Eerd wordt na vijf dagen vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in het onderzoek. Ook wordt er meer bekend over de andere verdachten: de gekende crimineel en autohandelaar Theo Eggens (58) uit Assen blijkt hoofdverdachte in het witwasonderzoek. Hij was eerder coach van een raceteam dat door Jumbo werd gesponsord. Een Hummer en een trailer van Theo Eeggens linken hem aan Van Eerd. Het voertuig stond geparkeerd achter de Golfwinkel op het terrein van Jumbo in Veghel, zo bleek uit onderzoek van het AD. 18 oktober 2022

Jumbo had volgens het FD in 2014 al grote twijfels bij autohandelaar Theo Eggens. Het bedrijf uit Veghel weigerde destijds een factuur van 60.500 euro te betalen aan Eggens. De strafrechtelijke vervolging van Eggens. was voor Jumbo in 2014 reden de rekening niet te betalen. Desondanks bleef Van Eerd daarna privé zaken met hem doen. 3 januari 2023

Ton van Veen, die na het tijdelijke vertrek van Van Eerd de nieuwe Jumbo-baas werd, maakt bekend dat Jumbo stopt met het sponsoren van de motorsport. Tot dat moment was Jumbo, en vooral topman Frits van Eerd, onlosmakelijk verbonden met de motorsport verbonden. Juist door sponsoring van motorsportteams kwam het bedrijf in opspraak. Later wordt ook bekend dat de geldkraan voor de wieler- en schaatsploeg wordt dichtgedraaid door Jumbo. En het kroonjuweel van de door Jumbo gesponsorde sporters, Max Verstappen, moet in 2024 op zoek naar een nieuwe sponsor. Verrassend is het allemaal niet, volgens kenners. "Sportsponsoring is een beetje besmet geraakt binnen het Jumbo-concern", zegt sportmarketeer Bob van Oosterhout tegen de NOS.

Frits van Eerd en Max Verstappen (foto: Jumbo).

7 maart 2023

Van Eerd stopte nadat hij werd opgepakt al tijdelijk als topman. Begin maart wordt duidelijk dat hij helemaal niet meer terugkeert. Ton van Veen, zijn tijdelijke vervanger, volgt hem definitief op. De supermarkt worstelde al sinds de inval met de invulling van de functie van ceo, omdat een rechtszaak lang op zich kan laten wachten en het imago van Van Eerd is geschaad. Het vertrek van Van Eerd noemt supermarktdeskundige Paul Moers 'verstandig': "Ze hebben met Ton van Veen en Colette Cloosterman-Van Eerd twee heel goede mensen aan het roer gezet. Colette, de zus van Frits, wordt voorzitter van de raad van commissarissen. Zij heeft het juiste Jumbobloed in zich. Weet van de hoed en de rand en is enthousiast en heeft de drive."

Ton van Veen (foto: ANP).