Rockcomponist Ayreon overwint zijn podiumangst voor een uitverkocht 013

Rockcomponist Arjen Lucassen (63), beter bekend als Ayreon, vond dat het er maar weer eens van moest komen: optreden in 013 in Tilburg. Zijn laatste optreden was alweer vier jaar geleden, maar dit weekend staat hij weer vijf keer voor een uitverkochte zaal. Maar dat hij er nou echt naar uitkijkt, nee dat niet. Sterker nog: hij kan er wakker van liggen. Hij blijft liever thuis in Oudemolen bij Willemstad waar hij sinds een paar jaar woont. Daar leeft hij zijn kluizenaarsleven en maakt hij albums, die met honderdduizenden hun weg vinden naar fans over de hele wereld. Hij vertelt er woensdag over in het tv-programma 'KRAAK vraagt door' van Omroep Brabant.

Het is niet dat hij geen podiumervaring heeft. 15 jaar lang trok hij met de Tilburgse hardrockband Vengeance over de wereld. En altijd was hij bloednerveus voor een optreden. "Het gekke is," vertelt hij, "toen ik niet meer zenuwachtig was vond ik het ook niet meer leuk." Hij stopte en begon in 1995 met zijn Ayreon-project, een rockopera in inmiddels tien delen.

In Tilburg voert hij dit weekend een album uit 2008 integraal uit, onder de titel 'Live Beneath The Waves'. Vorige keer, in 2019, kwamen er mensen uit 65 landen naar Tilburg om de muziek van Arjen te horen. Dat zal nu niet anders zijn. De vijf shows die hij dit weekend geeft waren binnen enkele minuten uitverkocht. "Ik zit in een luxe positie", geeft hij toe. "Ik heb fans over de hele wereld, die alles kopen wat ik maak."

Golden Age of Music

Dat geldt ook voor zijn laatste project 'Golden Age of Music' met de vijfmansband Supersonic Revolution met onder andere Joost van de Broek uit Rijen op keyboards en Timo Somers uit Drunen op gitaar. Het album is een hommage aan de muziek van de jaren 70, voor Arjen nog steeds een inspiratiebron.

In het begin van die jaren was hij zelfs zo gek van de glamrock van The Sweet, Alice Cooper en David Bowie dat hij een tijdje optrad met de playbackband The Flying Potatoes. "We speelden veel op scholen", vertelt hij. "Ik met een pruik van mijn moeder en op van die plateauzolen." Maar toen iemand hem Deep Purple liet horen dacht hij: nu moet ik toch maar eens gitaar leren spelen.

'Zingen!'

Dat gaat hij dit weekend in 013 niet meer doen. "Nee joh, dan moet ik oefenen en daar heb ik helemaal geen zin in, ik wil creëren." Wat gaat hij dan wel doen in Tilburg? "Zingen! Niet dat ik dat goed kan, maar de vorige keer kwam ik ermee weg."

En zo gaat de man die het liefst thuis is er toch maar weer eens op uit, voor die 15.000 uitverkorenen die een kaartje konden bemachtigen. Arjen is zenuwachtig maar dat kent hij zo langzamerhand van zichzelf. "Ik kan niet slapen, ik zie alles fout gaan. Doodsbenauwd om mijn teksten te vergeten. Stairway to Heaven van Led Zeppelin zing ik gedachteloos mee, maar mijn eigen teksten kan ik niet onthouden."

