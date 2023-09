Frits van Eerd weet na jaar nog niet waar hij aan toe is: 'Kan lang duren'

Het onderzoek naar de witwaszaak waarin oud-Jumbo-topman Frits van Eerd verdachte is, loopt nog steeds. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) Noord-Nederland woensdag weten. Waarvan Van Eerd precies van verdacht wordt, is nog altijd niet duidelijk. Het OM noemt het onderzoek ‘complex’.

"Het onderzoek gaat om meer mensen dan Frits van Eerd. Het wil niet zeggen dat het onderzoek naar hem complex is", reageert Robbert Jonk, advocaat van Frits van Eerd. Intussen blijft de voormalig topman van Jumbo al een jaar in het ongewisse over een besluit van het OM. "Hij weet liever vandaag dan morgen waar hij aan toe is", zegt Jonk. "Ik weet helaas uit de praktijk dat dit lang kan duren."

Onderzoek klaar

"Dit soort onderzoeken duurt lang, omdat ze ingewikkeld zijn", zegt een woordvoerder van het OM. Hij kan nog niet zeggen wanneer het onderzoek klaar is.

Het is woensdag precies een jaar geleden dat de FIOD een inval deed in het huis van Van Eerd in Heeswijk-Dinther in een onderzoek naar witwassen. Dat witwassen gebeurde volgens het Openbaar Ministerie (OM) via onroerendgoedtransacties, autohandel, contante stortingen en sponsorcontracten in de motorcrosssport. Ook was er mogelijk sprake van btw-fraude in de autohandel.

Acht verdachten

Naast Frits van Eerd, werden acht anderen opgepakt. Een van hen was de gekende crimineel en autohandelaar Theo Eggens (58) uit Assen. Hij was eerder coach van een raceteam dat door Jumbo werd gesponsord.

Een Hummer en een trailer van Theo Eggens linken hem aan Van Eerd. Het voertuig stond geparkeerd achter de Golfwinkel op het terrein van Jumbo in Veghel, zo bleek uit onderzoek van het AD.

