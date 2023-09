Jongens aangevallen na afzakkertje in homokroeg: 'Het ging zó snel'

Nog altijd snapt Bram* (27) niet hoe het eind juli zó snel, zó mis kon gaan. Na een afzakkertje bij homokroeg De Regenboog in de Eindhovense binnenstad, kregen hij en twee andere jongens uit het niets een paar flinke trappen en klappen. Anderhalve maand later zijn de twee aanvallers nog altijd spoorloos. "Ik zou ze heel graag vragen wat het nut hiervan was."

Bram leerde de twee jongens, een stel, eerder die 29 juli kennen tijdens een bruiloft van gemeenschappelijke vrienden. Toen het feest rond twee uur 's nachts op z'n eind liep, besloot het drietal nog een laatste drankje te drinken op Stratumseind. Toen ze daar een uurtje later weer vertrokken, ging het mis.

"We liepen een steegje in", vertelt Bram. "Daar werden we aangesproken door die jongens. Ze vroegen waar we wat hadden gedronken. Toen we dat vertelden, vroegen ze of we dan ook homo waren. Ja, zeiden we."

Even leek het daarbij te blijven. Héél even, want een paar tellen later kreeg een van de vrienden van Bram een harde trap tegen zijn achterhoofd. Hij was op slag bewusteloos. Terwijl zijn vriend en Bram hem weg probeerden te slepen, kregen ook zij de nodige klappen. "Ik weet niet eens of en waar ik precies geraakt ben, het ging zo snel."