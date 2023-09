Tilburger zit in Spaanse cel, mensenrechtenorganisatie klaagt de staat aan

Mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch klaagt de Nederlandse staat aan, in verband met de 35-jarige Tilburger die al ruim zes weken vastzit in Spanje. Volgens de autoriteiten daar zou hij lid zijn van een terreurcel in Arnhem. Zelf zegt hij dat hij in de problemen is gekomen, doordat Nederland onjuiste informatie heeft gedeeld met Spanje. Muslim Rights Watch verwijt de staat dat ze geen actie onderneemt om de Brabander vrij te krijgen.

De Tilburger, die een Marokkaanse achtergrond heeft, werd op 24 juli gearresteerd in een hotel in Burgos, een stad in het noorden van Spanje, toen hij samen met zijn vrouw op vakantie was. "Ze hadden daar een nachtje geslapen en waren bezig met een roadtrip door Europa richting Marokko", vertelde zijn zwager eerder aan Omroep Brabant. "Na het ontbijt werd er opeens op de deur gebonkt van hun hotelkamer en namen agenten hem mee. Mijn zusje bleef verbijsterd achter."

De man zou lid zijn van een jihadistische groep in Arnhem, waar hij opgroeide. Maar in Nederland is hij niet als terreurverdachte in beeld. Een week geleden is hij in hongerstaking gegaan tegen zijn detentie.

In Nederland staan naar schatting tientallen mensen onterecht op een terreurlijst. Ze zijn ooit door de politie op een lijst van verdachten gezet, die met de Europese Unie of Interpol wordt gedeeld. Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid bevestigde eerder dit jaar al dat er burgers onterecht op zo'n lijst staan, maar dat ze zelf in actie moeten komen om dit op te lossen.

Woensdag werd ook al bekend dat de Tilburgse burgemeester Theo Weterings samen met zijn collega Ahmed Marcouch uit Arnhem een brief heeft gestuurd naar het Openbaar Ministerie in Spanje. Daarin roepen ze het OM daar op om de man onmiddellijk vrij te laten en terug te laten keren naar Nederland.

