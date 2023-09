Bevrijdingsconcert 'Bridge to Liberation': beleef het live mee

Dit weekend is het 79 jaar geleden dat de bevrijding van Brabant begon. Met een reusachtige militaire aanval vanuit de lucht en over de grond: Operation Market Garden. Oost-Brabant en Gelderland waren het strijdtoneel. In Arnhem is er daarom vrijdagavond een muzikaal eerbetoon aan de bevrijders: 'Bridge to Liberation' heet het muziekspektakel. Omroep Brabant zendt het live uit.

Dionne Stax uit Oss en oud-NOS-presentator Noraly Beyer vertellen het verhaal van 'Bridge to liberation'. Er zijn ook persoonlijke verhalen over oorlog en vrede. Muziek is er van Sera, Jeangu Macrooy, April Darby and Phion. Introdans danst en spoken word is er van Jesse Laport.

