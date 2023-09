Léonie doneerde een nier aan haar moeder en haar vader maakt er muziek over

Léonie uit Cuijk doneerde haar nier aan haar zieke moeder. Om daar stil bij te staan schreef vader Marcel Siebers een speciaal muziekstuk voor de beiaard. En dat stuk is vanaf zonder op honderd plekken vanuit kerktorens en en andere klokkenspellen te horen.

Twaalf jaar geleden kreeg Gita (63), de vrouw van Marcel, te horen dat ze cystenieren heeft. Dat is een erfelijke nierziekte. Uiteindelijk heeft Gita een nieuwe nier nodig. Die krijgt ze in 2020 van haar dochter Léonie.

Marcel Siebers, de man van Gita, is beiaardier. Je kan hem vaker horen vanuit bijvoorbeeld de kerktorens in Cuijk, Huissen en Venlo. Over de ziekte van zijn vrouw en over het doneren van de nier van zijn dochter schreef hij ‘Transplant Ballad’, een muziekstuk voor het carillon.

Het is voor Gita iets heel bijzonders dat ze een nier van haar dochter kreeg. “Wie ben ik dat ik überhaupt een nier kan krijgen. Laat staan van je dochter”, zegt ze. “Het zijn meestal moeders die geven. Dat je zoiets groots gegeven wordt, ja, dat is niet in woorden uit te drukken.”

“Ik wilde gewoon iets doen voor het hele gebeuren”, vertelt hij. “Het heeft een grote impact gehad. Ook dat onze dochter heeft gedoneerd. Ik wilde daar iets tegenover stellen.” De muziek werd een manier voor Marcel om het allemaal te verwerken. “Ik heb twaalf jaar diagnose en genezing omgezet in vijf minuten muziek.”

Het stuk is ook een beetje een ode aan zijn dochter. “Ik zou in eerste instantie zelf doneren”, zegt Marcel. “Maar mijn nierfunctie was net te weinig om te mogen doneren. Toen wilde mijn dochter per se. En dat was niet uit haar hoofd te praten.”

Het stuk is vanaf zondag de hele week te horen vanuit meer dan honderd kerktorens in Nederland. “Ik wil met het nummer aandacht geven aan de Nierstichting tijdens hun collecteweek”, zegt Marcel. Zondag speelt hij zelf het stuk voor het eerst in het openbaar vanuit de kerk in Cuijk.