Christian (12) speelt piano voor ouderen: ‘Mijn eigen oma's nooit gekend'

De 12-jarige Christian Gilissen uit Berlicum (foto: Noël van Hooft) Christian Gilissen speeltgratis in zorgcentra (foto: Noël van Hooft) Christian Gilissen wordt gezien als een pianotalent (foto: Noël van Hooft) Volgende 1/3 De 12-jarige Christian Gilissen uit Berlicum (foto: Noël van Hooft)

Christian Gilissen (12) uit Berlicum heeft één grote passie: pianospelen. En dat doet leverde hem deze zomer vijf internationale prijzen en een plekje op het conservatorium op. Maar het meest trots is hij op zijn toer langs verzorgingstehuizen in Nederland en België. “Ze krijgen weinig bezoek en ik wil deze mensen blij maken.” Donderdag was zijn 56e concert in het dorp Zeeland.

De passie voor de piano kreeg Christian van zijn vader. “Toen ik drie was speelde ik samen met hem piano. Precies op mijn vierde verjaardag kreeg ik mijn eerste pianoles.” Als hij aan het spelen is, zit hij even in zijn eigen wereld. “Ik kan er veel emotie in kwijt. Dan denk ik aan mijn grootouders en aan mijn net overleden hond.” Christian bedacht dat hij één concert in Den Bosch wilde geven. Hij kwam in contact met een zorgorganisatie en zo kwam er een hele zomertour langs nu al 56 verzorgingstehuizen in België en Nederland. “Deze mensen laten mij heel veel denken aan mijn grootouders.” Hij vertelt dat hij zijn oma's nooit gekend heeft. "Mijn opa’s heb ik verloren toen ik vijf en zeven jaar oud was."

“Ik vind het leuk om deze mensen blij te maken."

Twintig bewoners van het zorgcentrum Compostella in Zeeland zitten donderdagochtend ruim een half uur voor het concert al klaar. “Ik vind het leuk om deze mensen blij te maken. Ze krijgen vaak weinig bezoek en genieten echt als ik er ben. Zo heb ik al voor tweeduizend ouderen gespeeld.” Drie kwartier lang speelt Christian stukken van onder andere Chopin en zichzelf. “Prachtig”, zegt bewoonster Riek. “Die muziek geef mij rust. Niet van die lang-zal-ze-levenmuziek maar gewoon rustig, dat is fijn. Ik heb respect voor deze jongen én voor zijn ouders, geweldig dat ze zo’n zoon hebben. Hij mag nog een keer terugkomen.” Christian lacht: “Dat kan hoor, maar ik ben ook druk met andere zorgcentra.” Ook Jaap is enthousiast: “Uitstekend, uitstekend. Dit is echt goede muziek. Ik heb enorm genoten van die jongen.”

"Iedereen kan iets voor ouderen doen."

Christian hoopt dat andere jongeren zijn voorbeeld volgen. “Iedereen kan iets voor ouderen doen, zoals voorlezen, jongleren of kaarten. Overal zijn zorgcentra. Al doe je maar één keer in de maand iets: het maakt de mensen blij.” Het was een bijzondere zomer voor Christian. Niet alleen had hij een toer langs zorgcentra, ook won hij vijf prijzen In Oostenrijk, Tsjechië, België en Polen. Bovendien werd hij aangenomen op het conservatorium. Volgende week speelt Christian tijdens een benefietconcert voor Marokko. “Ik kreeg een uitnodiging van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam. Ik mag optreden in de Laurenskerk. Ik zie bij mijn concerten dat iedereen blij wordt en dat wil ik ook graag voor Marokko doen. Ik hoop dat er veel geld opgehaald wordt.”