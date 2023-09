Geroofde Van Gogh is weer terug: dit is waarom criminelen kunst stelen

Na 3,5 jaar is het schilderij De Lentetuin van Vincent van Gogh weer terecht. Het werd eind maart 2020 geroofd uit museum Singer Laren. En dat was niet de eerste keer dat een kunstwerk in handen van de onderwereld belandde. Waarom zijn doeken van de Brabantse schilder zo in trek bij criminelen? En hoe werd strafvermindering ingezet om de schilderijen terug te krijgen? Dat leggen we je uit in de nieuwste aflevering van 'Misdaad Uitgelegd'.

