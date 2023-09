Fietsster (67) verongelukt: gemeente plaatst nu wel waarschuwingsborden

Buurtbewoners hadden de gemeente Waalwijk al gewaarschuwd voor een gevaarlijke verkeerssituatie door wegwerkzaamheden in Sprang-Capelle, maar die weigerde waarschuwingsborden te plaatsen. Nadat maandagmiddag een 67-jarige fietsster om het leven kwam, heeft de gemeente alsnog besloten dat er borden komen 'om de onrust bij de inwoners weg te nemen'.

De fietsster uit Dongen belandde maandag onder een vrachtwagen en overleefde de aanrijding niet. Buurtbewoners reageerden dinsdag geschrokken en boos omdat de gemeente hun klachten genegeerd had.

'Niks aan de hand'

Door werkzaamheden aan de Wendelnesseweg-West in Sprang-Capelle worden fietsers gedwongen om de hoofdrijbaan (Wendelnesseweg-Oost) op te rijden. Dat is een drukke en smalle weg vol vrachtverkeer. Volgens de gemeente Waalwijk is er niks aan de hand: fietsers mochten altijd al over de hoofdweg en dus is er volgens haar niks veranderd.

Die reactie zorgt voor nog meer boosheid bij omwonenden. Mylène Zwarenstein zei dinsdag: “De meeste fietsers pakken altijd de parallelweg, de weg die nu is afgesloten, omdat de hoofdweg gewoon te gevaarlijk is. De weg is te smal, te druk en er wordt te hard gereden.” Op papier is er voor de gemeente blijkbaar niks veranderd, maar in de praktijk komen fietsers nu op de drukke en smalle weg terecht omdat ze geen andere keuze hebben.

Toch actie

Fietsers worden vooraf niet gewaarschuwd of omgeleid dat hun gebruikelijke route afgesloten is. En tot woensdag werden automobilisten en vrachtwagenchauffeurs niet gewaarschuwd dat er ‘plots’ fietsers op de rijbaan rijden.

Tot woensdag, want nadat Omroep Brabant aandacht besteedde aan de situatie, heeft de gemeente alsnog de snelheid op de weg verlaagd naar 30 kilometer per uur en een waarschuwingsbord geplaatst. "Dat hebben we gedaan om de onrust van de inwoners weg te nemen", laat een woordvoerder weten.

Mylène is blij dat de gemeente nu eindelijk borden heeft geplaatst, al had een dodelijk ongeluk mogelijk voorkomen kunnen worden. “De projectleider had aangegeven dat hij de situatie ook gevaarlijk vond, maar er werd geen actie ondernomen. En ook nu heb ik niks meer van de gemeente gehoord. Dat vind ik jammer.”

LEES OOK: Fietsster verongelukt tijdens wegwerkzaamheden, gemeente was gewaarschuwd