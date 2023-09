Speciale herdershond moet schapen van Bart beschermen tegen de wolf

De wolf komt, de vraag is alleen wanneer. Daar is schaapsherder Bart van Ekkendonk van overtuigd. Hij haalde daarom een Karpatische herdershond uit Roemenië, die zijn schapen moet beschermen. De herdershond moet daarvoor wel eerst heel goed worden opgeleid. "Dit kost wel tijd en inspanning."

De hond neemt het daar op tegen wolven, beren en lynxen. “Vorig jaar juni heb ik twee pups laten komen uit Roemenië. Ze zijn opgegroeid op mijn boerderij en lopen vanaf mei mee met de kudde. Eentje hier en eentje bij Reusel en Eersel in de buurt. Zo wennen de hond en de schapen aan elkaar. En gaat de hond later de kudde beschermen tegen de wolf."

Het is een echte werkhond, legt Bart uit. Een grote hond die van nature iedereen beschermt die bij zijn kudde hoort. Het Karpatische ras komt uit Roemenië, daar leven de honden bij de schaapskuddes in het Karpatengebergte.

Leren dat schapen zijn nieuwe vrienden zijn dus. "Maar dat proces kan een paar jaar duren. In het begin gingen ze ook nog achter de schapen aan. Het kost echt tijd en inspanning. Voor mij is het ook een leerproces."

Dus het is zoeken naar een balans, zegt Bart. "De hond gaat nu overdag met de herder mee aan de lijn. 's Nachts staat hij in een aparte omheining, vlak naast de omheining van de schapen. Zo leert hij dat dit zijn leven is en dat hij bij de schapen hoort. Dan gaat hij ze instinctief vanzelf beschermen."

Maar het is geen gemakkelijk proces, vertelt de herder. Zo kan hij de herdershond niet los rond de kudde laten lopen, zoals in Roemenië wel gebeurt. "Zo'n hond gaat ronddwalen. En je hebt hier in Brabant al binnen een paar kilometer woonhuizen staan. Het is veel te druk om die herdershonden los te laten lopen."

Mensen mochten hun hond al niet los laten hopen in de buurt van de schapen. Maar nu de herdershond er is, wordt dat nog belangrijker, waarschuwt Bart. "De hond is een kuddebeschermer. Hij maakt geen onderscheid tussen een wolf en een tamme onbekende hond van wandelaars. Het zal niet meteen vechtpartijen opleveren, maar wel geblaf." Om dezelfde reden wil hij ook niet zeggen hoe zijn herdershond heet. Bart wil voorkomen dat wandelaars en fietsers naar het dier gaan roepen.

Inmiddels heeft Bart ook een nestje met Italiaanse kuddebeschermingshonden, de Pastore Della Sila. "Ook die gaan we opleiden. Het is niet zozeer de vraag of, maar wanneer wij hier met de wolf te maken krijgen. Er leven al meerdere kuddes in Brabant en in België en er komen er steeds meer bij. Ik probeer me voor te bereiden en te kijken naar oplossingen."