Zes vrienden lopen halve marathon voor overleden PSV-supporter Mark

Het is bijna een jaar geleden dat PSV-supporter Mark (25) overleed bij een verkeersongeluk in Moerdijk. Zijn vrienden missen hem nog elke dag, en bij elke wedstrijd van hun club. Om hem te eren, willen ze nu de halve marathon van Eindhoven gaan lopen. Geen gemakkelijke opgave voor de vriendenclub: 'We zijn met zes en hebben tien knieoperaties bij elkaar.'

Bas is één van de zes vrienden die de halve marathon gaat lopen. Een idee dat ontstond tijdens een avondje bierdrinken bij de ouders van Mark. "Het begon eigenlijk als grapje. Er is eigenlijk maar één iemand die regelmatig hardloopt van onze groep. Voor de rest is dit echt een uitdaging. We zijn met zes en hebben tien knieoperaties bij elkaar.” Maar de vriendengroep heeft het er voor over, ter nagedachtenis aan Mark. Bas vertelt dat ze hun vriend nog altijd enorm missen. “Mark kon met iedereen goed opschieten. In het dorp wist ook iedereen wie Mark was. Hij stond voor iedereen klaar.” Zo ging dat bij PSV niet anders. De Eindhovense club was de basis van hun vriendengroep. “We kwamen elkaar een aantal jaar geleden steeds vaker tegen in de stad of bij uitwedstrijden. Zo is onze groep een beetje ontstaan. Mark was altijd de chauffeur. Hij dronk niet vanwege zijn darmziekte en was helemaal gek van auto’s. Als iemand ook opgehaald moest worden, reed hij altijd.”

"Iedereen heeft zitten huilen."

PSV was voor Mark ook heel belangrijk. “Zijn ouders vertelden dat als PSV verloor, hij niet aanspreekbaar was. Dan vertrok Mark gelijk naar boven en zagen ze hem niet meer terug. Dat hij uiteindelijk ook bij Lighttown Madness terechtkwam, de sfeergroep op de oost-tribune, was een droom die uitkwam voor hem.” Mark overleed een jaar geleden bij een verkeersongeluk in Moerdijk. Ter nagedachtenis van de 25-jarige Bladelnaar werd er die week tijdens PSV-Arsenal een minuut lang geapplaudisseerd in het stadion. “Dat was een emotioneel moment”, blikt Bas terug. “Iedereen heeft zitten huilen. Van dat applaus hebben we niet veel meegekregen. Iedereen zat er op dat moment helemaal doorheen. Maar het is wel prachtig dat zoveel mensen applaudisseerden.”

"Er moest wel een tegenprestatie tegenover staan."

De vriendengroep heeft jasjes laten maken met het gezicht van Mark erop. Zodat hij er nog altijd bij is in het stadion, als PSV speelt. Maar dat is volgens hen nog niet genoeg. Met de halve marathon willen ze geld inzamelen voor de Maag Lever en Darm Stichting. Mark had namelijk zelf de darmziekte Coïtis Ulcerosa, een ontsteking van de dikke darm en de aandoening PSC bij de lever. Hiervoor moest Mark elke zes weken naar het ziekenhuis. Aan een infuus kreeg hij medicatie. "Maar pijn uitte hij niet. Hij zei altijd dat wij de pijn toch niet konden wegnemen." Die halve marathon moet zondag gaan gebeuren. Inmiddels is er al bijna 6.000 euro opgehaald en dus is er ook geen weg meer terug. Eenvoudig gaat dat allemaal niet want sommigen kampen al met pijntjes. "Er heeft al iemand een blessure aan zijn scheenbeen." Maar volgens Bas gaan ze het allemaal halen. “Voor Mark!” Wil je de vriendengroep en daarmee de Maag Lever en Darm Stichting steunen? Doneren kan via deze link