Stakingen bij Fokker Elmo voorbij: personeel krijgt zijn zin en extra geld

FNV-voorzitter Tuur Elzinga sprak in februari de stakers van Fokker Elmo in Hoogerheide toe.

Medewerkers van Fokker Elmo in Hoogerheide krijgen alsnog extra geld om met hun baan mee te verhuizen naar Papendrecht. Afgelopen maanden werd er een paar keer gestaakt, omdat het personeel zich oneerlijk behandeld voelde. Want zowel de vestiging in Helmond als Hoogerheide gaan dicht, het werk wordt verplaatst naar Papendrecht. Maar medewerkers uit Helmond kregen wél extra geld om mee te verhuizen.

Begin dit jaar werd duidelijk dat met het personeel in Helmond was afgesproken dat de medewerkers daar drie maandsalarissen extra zouden krijgen als ze in Papendrecht zouden komen werken. Maar regeling gold niet voor de medewerkers van Fokker Elmo in Hoogerheide. Dat pikten ze niet.

In februari legden zo'n 200 medewerkers in Hoogerheide een dag het werk neer. Later werden dit zelfs tweedaagse stakingen. Er waren uiteindelijk tien stakingsdagen voor nodig, maar vakbonden directie zijn het nu dus eens over vergelijkbare regeling voor de medewerkers in Hoogerheide. Volgende week wordt het nieuwe plan nog voorgelegd aan de vakbondsleden.

Bij Fokker Elmo in Hoogerheide worden kabelbomen voor vliegtuigen gemaakt. Dit is alle bedrading tussen de cockpit en andere vliegtuigonderdelen. Er werken zo'n 850 mensen, onder wie 350 uitzendkrachten.

