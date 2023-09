Gezond eten te duur? Met deze tips kan het wel

Veel mensen zouden wel gezonder willen eten, maar vinden dat te duur. Een zelfgemaakte pasta met verse groenten kost nou eenmaal meer dan een diepvriespizza. Wij vroegen twee diëtisten naar tips om betaalbaar én gezond te koken.

Diëtiste Femke van Liere van Fit for Foodies in Drunen kijkt niet raar op van onze vraag. Ze merkt dat het afgelopen jaar veel cliënten in haar praktijk ook op zoek zijn naar manieren om gezond, maar toch betaalbaar te koken. "Ik wil mijn eetpatroon wel veranderen en verbeteren," zeggen ze dan. "Maar dat gaat niet want ik moet op mijn geld letten." Maar betaalbaar en gezond eten kan heel goed samengaan, legt Van Liere uit. "Het begint simpelweg met een goede voorbereiding. Bedenk hoe je week eruit gaat zien en wat je gaat eten. Dan hoef je maar een of twee keer naar de supermarkt. Neem een lijstje mee als je boodschappen gaat doen en hou je daaraan. Zo voorkom je ongezonde impulsaankopen. En ga nooit naar de supermarkt als je honger hebt."

"Eet groenten uit het seizoen, dat is vaak goedkoper."

Een andere tip om niet te veel geld kwijt te zijn, is mee-eten met de seizoenen. "Dus koop courgettes in de zomer en pompoen in de herfst," legt Van Liere uit. Daar sluit Mariëlle Caron van Dieetadvies Oirschot, zich helemaal bij aan. "Dat is goed voor je portemonnee en voor het milieu, want dan hoeft het niet uit het buitenland gehaald te worden." Mocht je toch iets buiten het seizoen willen eten dan raadt Caron aan om het uit het vriesvak te halen. "Dat is goedkoper en net zo gezond als verse groenten, want ze worden meteen na het oogsten ingevroren. Daardoor blijven de vitamines behouden. En je kan dan vaak een groot voordeelpak kopen."

"Tegen het einde van de markt kan je voor een vriendelijk prijsje flink wat groenten inslaan."

Ook loont het volgens beide dames om te letten op waar je je eten koopt. Van Liere: "Groenten zijn op de markt vaak goedkoper dan in de winkel. Vooral als je tegen het einde van de markt gaat. Dan kan je voor een vriendelijk prijsje flink wat groenten inslaan." Caron vult aan: "Supermarkten geven aan het eind van de middag ook vaak korting. Dat scheelt veel geld en gaat verspilling tegen. En sla wat meer in van groenten die in de aanbieding zijn. Die kan je dan in verschillende gerechten gebruiken." Het kan ook voordelig zijn om de boodschappen online te doen in plaats van in de winkel of op de markt. Van Liere legt uit: "Daar ruikt je het verse brood of de gebraden kip. Sommige mensen zijn daar gevoelig voor en laten zich zo verleiden om iets extra's te kopen. Door online te bestellen, kan je dat voorkomen."

"Ga kettingkoken en zorg voor een goed gevulde vriezer."