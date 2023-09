Auto gestolen met kinderen op de achterbank: man (53) aangehouden

Een 53-jarige man uit Eindhoven is vrijdagochtend aangehouden. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zaterdag een auto te hebben gestolen waar nog twee kinderen op de achterbank zaten.

De auto stond geparkeerd bij een kano-opstapplek. De verdachte maakte gebruik van een onbewaakt ogenblik om in de openstaande auto te stappen en ermee vandoor te gaan. De politie vermoedt dat de man de kinderen op de achterbank over het hoofd heeft gezien.

De gestolen auto werd gevonden op de Sporkenhoutlaan in Eindhoven. De verdachte was nergens meer te bekennen. De kinderen zaten nog ongedeerd op de achterbank. De man is opgepakt en zit nog vast.

Hij is aangehouden en zit vast. De politie onderzoekt de zaak nog verder.

