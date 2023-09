'Kidnapper' gaat er als een razende vandoor in auto, bekijk hier de beelden

De brutale autodief die zaterdagmiddag een Toyota meenam met twee kinderen op de achterbank, ging er als een razende vandoor. Dat is te zien op dashcambeelden van een automobilist die precies op het moment van de autodiefstal op de Dorpstraat in Borkel en Schaft voorbij rijdt.

Het zijn bizarre beelden, precies om één over vier 's middags is te zien hoe links van de weg de grijze terreinwagen met daarachter kano's geparkeerd staat. Net als de automobilist met de dashcam er voorbij is, scheurt de dief weg met de aanhanger vol kano's en twee minderjarige kinderen op de achterbank.

Vervolgens is te zien hoe de dief de automobilist met een flink snelheidsverschil inhaalt op de smalle weg. Er zijn op dat moment ook veel fietsers op de weg waar de 'kidnapper' voorbij scheurt. De Toyota die in de richting van de Abdijweg rijdt, verdwijnt al snel uit het zicht. De aanhangwagen met daarop de kano's stuitert achter de grijze terreinwagen.

Teruggevonden

Kort na de diefstal deelde de politie een oproep via Burgernet om uit te kijken naar de auto en de vermiste kinderen. Met succes, want even later werd de Toyota met aanhanger met daarop kano's op de Sporkenhoutlaan in Eindhoven weer gevonden. De kinderen zaten er nog in en mankeerden niks.

De dief zou uitgestapt zijn en tegen de kinderen hebben gezegd dat ze moesten wachten. Toen dit te lang duurde, zijn de kinderen zelf hulp gaan zoeken. Ze spraken een man aan op straat, die vervolgens naar kanoverhuurder Rofra belde, vertelt een medewerker van bedrijf in Valkenswaard

Ongedeerd

"De 'kidnapper' zou de Toyota met draaiende motor hebben achtergelaten. En die voorbijganger vroeg zich af of de kano’s op de oplegger bij Rofra vandaan kwamen, maar dat was niet het geval." Volgens de medewerkster gaat om particuliere kano-eigenaren. De man heeft aan Rofra laten weten dat de kinderen erg geschrokken waren, maar dat het goed met ze ging.

De auto met kano's kon van de Dorpstraat in Borkel en Schaft meegenomen worden omdat het gezin bezig was de kano's op de oplegger te bevestigen. Op de bewuste plek zit een uitstapplaats aan de rivier de Dommel voor kanovaarders. Juist op die plek en op dat moment greep de brutale autodief zijn kans.

Traumatisch

Een woordvoerder van de politie laat weten dat het een 'traumatische ervaring' voor het gezin is geweest. Daarom is ook niet bekend gemaakt hoe oud de kinderen zijn en waar ze vandaan komen. De autodief is nog altijd spoorloos, ondanks een grote zoekactie met onder meer een politiehelikopter en honden zaterdagmiddag.

Het zou gaan om een man van ongeveer 50 tot 60 jaar met kort grijs haar. Hij zou zonder shirt rondgelopen hebben is te herkennen aan een grote tatoeage tussen zijn schouderbladen. Bij de auto is lange tijd onderzoek gedaan door een forensisch opsporingsteam. De politie vraagt of mensen met een dashcam of camera die de terreinwagen met kano's en de autodief gefilmd hebben, die beelden willen delen.

