Winnaar van 100.000 euro bij Koningsdagtrekking heeft zich nog niet gemeld

De Staatsloterij zit nog met een winnend lot van de Koningsdagtrekking van 27 april in haar maag. En niet zomaar een lot. De winnaar kan maar liefst 100.000 euro op zijn of haar spaarrekening bijschrijven. Maar dan moet diegene zich wel melden bij de loterij.

Het staatslot met nummer HM150002 van de trekking van 27 april is gekocht bij het Albert Heijn-filiaal aan de Torenstraat in Helmond. Heb jij daar een lot gekocht? Dan moet je straks bij thuiskomst alle lades in huis opentrekken en van voor tot achter onderzoeken.

Kijk ook achter het dressoir en controleer grondig alle jaszakken in de gang. Houd de stofzuigerszak nog maar eens op zijn kop, je weet maar nooit.

Met een beetje geluk, vind je het winnende lot. En dat is toch mooi meegenomen in deze tijden van inflatie.

