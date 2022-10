Inwoner van Nuenen wint 5 miljoen in Staatsloterij

Een inwoner van Nuenen is maandag met de neus in de boter gevallen. En flink ook, want bij de oktober-trekking van de Staatsloterij won de Nuenense deelnemer meer dan 5 miljoen euro, een vijfde deel van de hoofdprijs. De geluksvogel, een abonnee-speler, nam deel met een vijfde lot.

De hoofdprijs van de oktober-trekking was bijna 26 miljoen euro. Dat fenomenale bedrag moeten de winnaars met zijn vijven delen. Behalve de deelnemer uit Nuenen vielen ook deelnemers uit Hengelo, Ede en Dronten in de prijzen. Een vijfde deel van het lot werd niet verkocht. "Dat wordt volgende in november aan de jackpot toegevoegd", zegt een woordvoerder van de Nederlandse Staatsloterij.