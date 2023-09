Honderden mensen zagen bungeejumper op de grond vallen: 'Dreun was enorm'

Honderden mensen waren in 1993 getuige van de dodelijke bungeejump op de Boerenmert in Hapert. Het hele dorp was uitgelopen om die spiksplinternieuwe attractie eens van dichtbij te zien. En dat ging gruwelijk mis, de 22-jarige instructeur Mike van Wordragen, die een salto wilde laten zien, kwam los van het elastiek en stortte naar beneden. “Ik zag allemaal bloed. Hij was morsdood.”

Veel inwoners van Hapert weten nog precies waar ze waren op het moment van het ongeluk. De dodelijke val van de bungeejumper heeft veel indruk gemaakt en veel mensen kennen wel iemand die erbij was of hebben het zelf gezien. Op de radio verwoordde een ooggetuige het die avond heel duidelijk: Het elastiek rekte helemaal uit en toen hij weer terug omhoog ging, raakte de haak los. Die jongen krijste en wapperde nog wat met zijn handjes en kwam naar beneden. Ik schat van zo’n 45 meter. Je ziet die jongen liggen op het zand. Bloed langs zijn hoofd en ja… morsdood. Iedereen vol emoties. Iedereen gillen en lijkbleek. Ja, de happening houdt dan wel op.” Bungeejumpen was begin jaren negentig helemaal nieuw. De organisatie van de Boerenmert was er in geslaagd om deze nieuwe attractie naar de dertiende editie te halen. Het was een van de drukste markten ooit met ruim 25.000 bezoekers. Omdat het zo speciaal was, waren er ook veel kinderen op de Markt. De hele basisschool zat vooraan. Een vrouw, die toen als leerling van de basisschool ging kijken, weet het nog goed: “Het allerergste wat me altijd is bijgebleven, is die enorme dreun op de grond. Je voelde de grond gewoon trillen.” De ooggetuigen van toen vertellen hun verhaal in deze video.