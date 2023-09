Honderden flitspalen worden vervangen, Oost-Brabant als eerste aan de beurt

Het Openbaar Ministerie is in het oosten van Brabant begonnen met het vervangen en verplaatsen van vaste flitspalen. Het is het begin van een flinke vernieuwingsoperatie, waarin de komende anderhalf jaar het merendeel van de vijfhonderd vaste flitspalen in heel Nederland worden vervangen. Ook in Den Haag en Rotterdam is gestart met het vernieuwen van flitspalen.

De huidige flitspalen zijn inmiddels een paar jaar oud en aan vervanging toe. De nieuwe camera's hebben volgens het OM de nieuwste technieken en kunnen meerdere rijstroken tegelijk controleren.

Op sommige plekken worden ze nu weggehaald, omdat daar niet meer te hard wordt gereden. Zo'n honderd flitspalen in Nederland veranderen daarom van plek.

De nieuwe locaties moet het OM nog bepalen. "Er wordt gekeken naar de verkeerssituatie, hoe druk het is, hoe vaak er te hard wordt gereden en of er andere manieren zijn om de snelheid omlaag te brengen", zegt officier van justitie Ivy Obadagbonyi tegen de NOS.

Eén van de flitspalen die al is vernieuwd, staat aan Gijzenrooiseweg in Geldrop. Het is een van de plekken waar de flitspaal gewoon blijft staan. Vorig jaar werden hier 8000 hardrijders geflitst en ruim 150 mensen die door rood reden. Zulke getallen tonen volgens het OM aan dat controle op deze plek nog steeds hard nodig is.

Controleren op appen achter het stuur

Het aantal flitspalen moet over drie jaar zijn uitgebreid naar 650 in het hele land. Die controleren op snelheid en op rijden door rood. Er komen onder andere vijftig extra camera's die controleren op appen achter het stuur.

Ook komen er meer flexfliters, die iedere paar maanden op een andere plek staan. Sinds vorig jaar november staan er van die mobiele flitspalen langs wegen, ook in Brabant. In Bergen op Zoom werden zo in twee maanden tijd 350 hardrijders op de bon geslingerd.

Hopen op meer flitspalen

Meer flitspalen betekent niet dat het hele land straks vol staat, zegt het OM. "We kijken echt waar de grootste risico's zijn voor de verkeersveiligheid en waar ze dus het meest nodig zijn."

Een van de gemeenten die vurig hopen op een flitspaal is Tilburg. Wethouder Rik Grashoff zou er zelfs meerdere willen hebben, bijvoorbeeld langs de Ringbaan-Zuid. "We hebben hier de afgelopen jaren herhaaldelijk flinke klappers gehad en ook enkele dodelijke ongevallen", vertelt Grashoff tegen de NOS.

Volgens hem wordt er regelmatig veel harder gereden dan de 70 kilometer per uur die is toegestaan. "Daar willen we absoluut van af en een flitspaal is daarvoor een goed middel."

'Race voor de ergste situatie'

Meerdere aanvragen van de gemeente Tilburg voor flitspalen werden door het OM afgewezen. "Er is maar een beperkt aantal flitspalen beschikbaar in Nederland, dus het is een soort race waar de situatie het aller-, allerergst is. Dat is niet hoe ik met verkeersveiligheid zou willen omgaan."

