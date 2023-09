Bier op het veld gooien bij voetbalwedstrijd? 'Drink dat nou gewoon op'

"Jongens, drink dat bier nou gewoon op, in plaats van het te gooien", zegt Ester Bal, perschef van FC Den Bosch. Vrijdag werden de wedstrijden van Helmond Sport tegen Top Oss én die van FC Den Bosch tegen MVV namelijk drie keer gestaakt. Vorig seizoen werd er bij een voorwerp op het veld maar één keer gewaarschuwd, daarna konden de clubs en supporters inpakken. Maar dat is nu wat minder streng.

Toen in de 67e minuut de 1-1 viel in de Vliert, vlogen de bekers vanuit de Bossche M-side het veld op. Daders werden opgesnord, uit het stadion gezet en daarna mocht het spel weer verder. Zeven minuten later: weer raak. MVV maakte de 1-2 en een sjeng (Maastrichtenaar, red.) uit het uitvak kon zijn vreugde niet anders ventileren dan door zijn pilsje op het veld te gooien. Vorig seizoen zou het dan dus schluss zijn, maar vrijdag mochten de Bosschenaren verder voetballen. Sterker nog: zelfs na de derde bierdouche, vijf minuten voor het fluitsignaal, mocht de pot worden afgemaakt.

Alleen betekent het soepelere optreden niet dat de clubs er ook niet meer mee in hun maag zitten. Zo kwam er bij de wedstrijd in Helmond een uur extra tijd bij, door alle oponthoud rond de bekers op het veld. "Het vraagt vooral heel veel negatieve energie", zegt Van Rossum daarover. Hij noemt het een kater, zonder daadwerkelijk bier te hebben gedronken. "Het duurt soms zo lang, dat de spelers opnieuw moeten opwarmen. Anders krijg je weer blessures", voegt Bal van FC Den Bosch toe.

Ook de wedstrijd van Helmond Sport tegen Top Oss mocht, tegen verwachting in, na drie stakingen tóch worden uitgespeeld. "Dat was wel even een verrassing", geeft Bas van Rossum toe, algemeen directeur van Top Oss. "Eigenlijk stonden wij al met één voet buiten het stadion, met nog drie minuten speeltijd op de klok." Voor die 180 seconden zouden de Ossenaren vorig seizoen dan op een later moment weer naar Helmond moeten. Maar nu werd er besloten om de wedstrijd in een leeg stadion uit te spelen.

"De KNVB is er niet meer zo hard in als afgelopen jaar", legt perschef Ester Bal van FC Den Bosch uit. Het gaat de voetbalbond nu vooral om het opsporen van de daders, om ze uit het stadion te bonjouren en daarna in alle rust de wedstrijd voort te kunnen zetten. "Maar ook dat is nogal een opgave: om iemand direct van de tribune te verwijderen. Dat kan nog wel eens escaleren", zegt Bal.

En de oplossing? "Drink dat bier nou gewoon op, in plaats van het te gooien", zegt Bal. Maar de vraag is of supporters daar naar luisteren. "Moeten we dan maar netten ophangen? Of accepteren dat je bij een wedstrijd nat wordt van het bier, net als bij een concert van Rowwen Hèze?" Van Rossum zit er even hardop over te peinzen. "Mijn dochter stelde zelfs nog voor om supporters ergens anders hun bier te laten drinken."

Het is dus afwachten voor de clubs, totdat er een eureka-moment binnen de KNVB plaatsvindt. Tot die tijd is het verloop van beide wedstrijden de nieuwe protocol. Wie bier gooit, wordt opgespoord en uit het stadion gezet, terwijl de rest van de supporters zijn engelengeduld zal moeten opbrengen. En dat is niet meer na twee keer klaar, jammerdebammer en inhalen, maar zonder limiet.

LEES OOK: Staken, staken en nóg eens staken bij Brabantse wedstrijden in de KKD