Oud-PSV'er Jorrit Hendrix zet voetballoopbaan voort in Australië

Jorrit Hendrix voetbalt komend seizoen voor Western Sydney Wanderers FC, een club op het hoogste niveau in Australië. De middenvelder was transfervrij nadat zijn contract bij Fortuna Düsseldorf deze zomer was afgelopen.

Hendrix (28) kwam van 2013 tot 2021 uit voor PSV. Een transfer naar het Russische Spartak Moskou werd geen succes. De club leende hem in 2022 uit aan Feyenoord. Met Düsseldorf speelde hij het afgelopen seizoen in de Tweede Bundesliga. Zijn nieuwe club, vorig seizoen als vierde geëindigd, meldt op sociale media dat de eenmalig international een eenjarig contract heeft ondertekend in Sydney. Hij treft daar met de Braziliaan Marcelo nog een oud-PSV'er.