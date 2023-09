Team van Signi Zoekhonden aan het werk in binnenstad Marrakech

Het team van Signi Zoekhonden uit De Rips gaat zaterdag in de binnenstad van Marrakech ingestorte huizen langs om daar te zoeken naar mensen onder het puin. De honden hebben inmiddels op meerdere plekken aangegeven dat er mogelijk slachtoffers liggen, vertelt Esther van Neerbos van Signi. Om hoeveel mensen het gaat, is nog niet duidelijk.

Het team kwam woensdagavond aan in Marokko, waar vorige week vrijdag een zware aardbeving was. Eerder meldde het team zeker vijf lichamen te hebben opgespoord die onder het puin lagen. In samenwerking met de Marokkaanse brandweer worden bergingswerkzaamheden uitgevoerd.

Vrijdag wilde het team naar het getroffen bergdorp Imidal, maar dat is wegens mist niet gelukt. Voorlopig blijft het team waarschijnlijk in Marrakech, aldus Van Neerbos.

Geen officieel hulpverzoek

Signi is zonder officieel hulpverzoek van de Marokkaanse staat naar het land afgereisd, met zes mensen en vier honden. Met hulp van lokale contacten was het team toch welkom, aldus Van Neerbos. Het plan is dat het team woensdag weer terugvliegt.

Het zoekhondenteam was eerder dit jaar ook in Turkije, waar het twaalf dagen na de aardbeving nog mensen levend onder het puin heeft gevonden.

Signi vertrok woensdag vanuit De Rips naar Marokko.