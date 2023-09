Inzamelingsactie van Najah voor Marokko groot succes: 'Geen plek meer'

Vier vrachtwagens vol hulpgoederen voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko, zoveel haalde Najah Boulakjar op met zijn inzamelingsactie. Nu is het tijd om weer ruimte te maken om zijn lampen- en woonwinkel draaiende te krijgen. Alleen één probleem: de actie was zo succesvol dat hij nog niet alles weg heeft kunnen sturen. “We hebben echt een vrachtwagen nodig zodat we met een vierde lading daarheen kunnen.”

Een week lang hielpen zo’n vijftig vrijwilligers om de stroom aan spullen te verwerken en verpakken voor transport. Tussen de voorraad van zijn zaak, staan dozen met verpakte materialen. “Daarop hebben we in het Arabisch geschreven wat er in zit, zodat de mensen het daar niet meer uit hoeven te zoeken”, legt hij uit. Het gaat nu voornamelijk nog om een lading rolstoelen, dekens, slaapzaken en tenten. “Gelukkig zijn Nederlanders echte kampeerders”, lacht hij.

"Wie het weg kan brengen, mag het komen halen."