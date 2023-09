Najah verrast door gulle giften voor Marokko: 'Vrachtwagen is al onderweg'

Najah Boulakjar uit Breda is overweldigd door de enorme steun voor zijn inzamelingsactie voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. “Ik dacht dat ik na mijn oproep met een wagentje in mijn eentje met wat met spullen die kant op zou gaan, maar maandagavond gaat de eerste volle vrachtwagen al naar Marokko.”

De eigenaar van een lampen- en woonwinkel in Breda is overdonderd door de steun en alle goederen. “Ik heb er geen woorden voor. Het is niet normaal hoeveel spullen we hebben gekregen. Van iedereen en alle nationaliteiten. Iedereen helpt, iedereen doneert.”

Het geld dat tot nu toe is ingezameld, ruim 5500 euro, wordt vooral besteed aan voedselpakketten. De eerste zullen dinsdag al worden uitgedeeld. Er is volgens Boulakjar erg veel behoefte aan tenten en slaapzakken, omdat mensen in de buitenlucht moeten slapen, maar ook kleding is welkom. Normaal is de ondernemer druk bezig met zijn lampenbedrijf, maar dit gaat nu voor.

Boulakjar denkt dat ze in ieder geval tot zondag doorgaan met het inzamelen en vervoeren van goederen naar Marokko.

Ben jij een actie begonnen voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko? Laat het ons weten via: [email protected].

