Vliegtuig vol passagiers terug uit Marrakesh: 'Gelukkig, we zijn er nog'

Met de schrik nog in de benen kwamen de passagiers op Eindhoven Airport rond middernacht uit het vliegtuig dat vertrokken was in Marrakesh. Alle inzittenden waren getuigen geweest van de zware aardbeving van vrijdagavond. "Ik heb van heel dichtbij de angst gevoeld, het was eng om daar rond te lopen", sprak een teruggekeerde passagier. Tot nu toe zijn er meer dan tweeduizend dodelijke slachtoffers geteld.

In de aankomsthal worden de reizigers opgewacht door familieleden en vrienden. Abedella uit Eindhoven is een van de eerste passagiers die uit het vliegtuig komt. "Het was heftig. Het zijn vooral de armste wijken die getroffen zijn. "We waren met de auto net onderweg naar een grote supermarkt in Marrakesh toen we een paard raar gedrag zagen vertonen Toen we uitstapten hadden we in de gaten dat het om een aardbeving ging."

Volgens Marco was het een grote chaos. "Ons hotel zat vol met scheuren. Ik heb in de lobby gelegen, dat was nog een veilige plek. Geslapen heb ik niet. Ik had angst voor naschokken. Je gaat naar buiten, net als iedereen. Je zoekt elkaar op en zoekt steun. Ik heb vooral te doen met de arme mensen en gezinnen uit de medina. Ze hebben al zo weinig en dan gebeurt dit.

Iets verderop worden Marco en dochter Lotte omhelsd door een familielid. Marco en Lotte waren op vakantie en zaten in een hotel. "We gingen rond elf uur naar bed. Lenzen uit en bril af. Toen begon er ineens iets van alles te rammelen. We zijn meteen naar buiten gegaan. Daar waren mensen aan het schreeuwen en op zoek naar een veilige plek", vertelt Lotte.

De Eindhovenaar is gelovig. "Ik dacht: dit is een waarschuwing van God. Iedereen was aan het rennen. Iedereen was op straat en veel mensen hebben buiten geslapen. Ik kon niet slapen en heb in mijn auto gezeten. Ik ben blij dat ik thuis ben."

Mieke zucht diep. "Ik ben blij dat we eindelijk bijna thuis zijn. We hebben flinke vertragingen gehad", zegt de inwoonster van As in Belgisch Limburg. "De aardbeving verraste ons. We zaten in een openluchtrestaurant te eten en ondertussen was er een show bezig. Een van de artiesten kondigde via een microfoon aan dat 'de magie zou beginnen'. Daarop begon de vloer te schudden. Wij dachten dat het bij de show hoorde. Plotseling begon de lokale bevolking weg te rennen van het restaurant. Toen kwam het pas bij ons binnen dat het een krachtige aardbeving was en zijn ook naar buiten gerend."

Het hotel van Mieke was nog redelijk intact. "Er zaten wel wat scheuren in de muren, maar we konden gewoon in onze kamer slapen. Het halve hotel lag wel buiten te slapen. Bij het zwembad en op het terras lag het vol. ik vond het een akelig gezicht. Het restaurant was een grote ravage. Alles van glas was stuk. Het personeel schepte het glas van de vloer."