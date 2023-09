Man met steekwond gevonden op straat, politie doet onderzoek

Aan de Stationsstraat in Tilburg is zaterdagavond een gewonde man gevonden. De politie gaat ervanuit dat hij neergestoken is. Een ambulance is bij de man om hulp te verlenen. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd.

De politie kreeg een melding van een gewonde man op straat. "Op basis van verklaringen die gedaan zijn, hebben we het vermoeden dat hij gestoken is. Maar we doen nog volop onderzoek", laat een woordvoerster van de politie weten. De man wordt behandeld in een ambulance, het is nog onduidelijk hoe ernstig hij gewond is. Ook is niet duidelijk waar de man gewond is geraakt, hoe dat is gebeurd en om wie het gaat.