Peter Bosz heeft medelijden met Vertessen maar geniet van terugkeer Lozano

Met een grote selectie moet een trainer veel keuzes maken. Niet iedereen kan spelen en dat zorgt voor teleurstellingen. Vooral op de vleugels heeft Peter Bosz bij PSV een luxeprobleem. Het wordt de trainer van de Eindhovenaren niet makkelijk gemaakt en dat werd zaterdagavond, in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen NEC Nijmegen, al duidelijk.

Het publiek scandeerde zijn naam luidkeels en kon niet wachten op zijn invalbeurt. Nadat Noa Lang geblesseerd uitviel, kon Bosz eigenlijk niet anders dan Hirving Lozano brengen als zijn vervanger. Toch vond de trainer eigenlijk dat iemand anders het meer toekwam dan de Mexicaan. “Yorbe Vertessen had het eigenlijk meer verdiend om in te vallen. Hij valt altijd goed in. Wat moet die jongen nog meer doen om in te vallen. Dat zijn als trainer moeilijke momenten", zei Bosz na afloop van de wedstrijd.

"Dat hij zo’n ontvangst krijgt heeft hij afgedwongen met zijn twee geweldige seizoenen uit het verleden."

Tot vreugde van het publiek koos de trainer toch voor Lozano. “’Chucky moet groeien in het team. Daarom koos ik op dit moment voor hem. Dat hij zo’n ontvangst krijgt, heeft hij afgedwongen met zijn twee geweldige seizoenen uit het verleden.” De PSV-fans reageerden niet alleen verrukt op de rentree van Lozano, ze genoten van de teamprestatie. “Ik vond het eerste gedeelte en het laatste gedeelte wat minder, maar daartussen was het erg goed. NEC is zeker geen slechte ploeg dus dat hebben we zelf goed gedaan.”

"Ik zag ons fouten maken die we woensdag absoluut niet mogen maken."

Een smetje op de avond was het uitvallen van Lang. Het is nog onduidelijk hoe ernstig zijn blessure is. Voor PSV is het te hopen dat het meevalt, want woensdag wacht de eerste Champions Leaguewedstrijd tegen Arsenal. Dan moet het volgens Bosz nog wel beter. “Ik zag ons fouten maken die we woensdag absoluut niet mogen maken. Als dat wel gebeurt, worden ze gelijk afgestraft. Maar tegen Arsenal zullen we ook weer iets anders spelen, dan zullen sommige fouten ook niet meer gemaakt worden.”

