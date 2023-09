Auto botst tegen boom, twee inzittenden ernstig gewond

De zwaar beschadigde auto (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). Eén van de inzittenden raakte bekneld (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). Van de auto was niet veel meer over (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). Er werd met man en macht hulp verleend (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). De klap moet hard zijn geweest (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). Volgende 1/5 De zwaar beschadigde auto (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision).

Op de Veenstraat in Molenschot zijn in de nacht van zaterdag op zondag de twee inzittenden van een auto ernstig gewond geraakt. De wagen waarin ze zaten, reed rond half twee in een flauwe bocht tegen een boom. Het gaat om een vrouw van 58 en een man van 59 uit de gemeente Gilze en Rijen.