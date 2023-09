Man (22) rijdt 104 kilometer te hard over A59 en is rijbewijs kwijt

Een man van 22 uit Dongen heeft zondagmorgen ruim 100 kilometer te hard gereden over de snelweg A59. De politie betrapte hem op de Maasroute bij Waalwijk. Hij reed toen 204 kilometer per uur, waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt.

De automobilist werd rond kwart voor elf 'geflitst' en werd direct daarna aan de kant gezet. Hij moest meteen zijn rijbewijs inleveren. Justitie gaat nu bepalen hoe lang de man niet achter het stuur mag plaatsnemen. De politie is niet te spreken over de actie van de wegpiraat. "Over verkeersveiligheid te spreken.. en een remweg. Controles blijven noodzakelijk."