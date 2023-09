Bang voor spinnen? Dan moet je dit artikel zeker even lezen

September is spinnenmaand, dus opgelet. Want deze beestjes komen binnenkort weer razendsnel met hun acht pootjes over jouw drempel gesjeesd. Sommigen vinden het doodeng, maar is dat terecht? En klopt het dat ieder mens in z’n leven zo’n acht spinnen eet? We stelden deze vragen aan Sjef van Overdijk uit Tilburg, groot spinnenliefhebber en spinnenfotograaf.

Eerst wat feitjes over spinnen. Nederland telt in totaal 658 verschillende soorten. Wereldwijd zijn dat er ongeveer 58000. In september komen ze onze huizen weer opzoeken, maar… Ze waren er altijd al, vertelt Sjef. “Elk huis telt een paar honderd spinnen. Dat is al je hele leven zo. Dat zie je alleen niet.”

Hij las talloze boeken over deze geleedpotigen en dook in wetenschappelijke artikelen. Later deed hij in Zuid-Afrika onderzoek naar spinnen en ontdekte zelfs een nieuwe soort, die naar hem vernoemd is: de Harpactirella overdijki.

Zelf zat hij al op jonge leeftijd met z’n neus bovenop allerhande spinnetjes in de tuin. “Ik zocht naar miertjes die ik dan vervolgens in het web zette om te zien wat er gebeurde, pure fascinatie. Ik vind ze mooi, wil altijd weten welke soort het is en we kunnen veel van ze leren.”

Volgens Sjef is angst voor spinnen écht niet nodig, want ze zijn extreem nuttig voor onze natuur. Ze vangen ontzettend veel insecten en dat zorgt ervoor dat we niet nóg meer last hebben van muggen. Bovendien zijn ze banger van jou, dan jij van hen.

“’Maar ik schrik altijd zo als ze door de kamer rennen’, zeggen mensen dan. Het is pas echt schrikken als er ineens een paard door je huis rent. Een spin rent zo hard, omdat hij in een open ruimte loopt. Dan is hij extra kwetsbaar.” Voor de echte angsthazen is kennis over spinnen dan ook belangrijk. Want als je meer weet over spinnen, kun je veel dingen ook beter plaatsen.

Neem nou de reden waarom die grote huisspinnen in september jouw huis binnenwandelen. Dat komt door de vrouwtjesspinnen, zij zitten vaak al in onze huizen.

Ze maken een web en in dat web zitten feromonen, dat is een hormoongeur die via de lucht verspreid wordt. “De mannetjesspin is dan geslachtsrijp en wil z'n genen doorgeven. Hij volgt die geur en komt daarom je huis binnen. Ze zijn er niet om jou te pesten.” Het paren is volgens Sjef overigens een kwestie van seconden tot minuten.