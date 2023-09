Er rijden tot maandagochtend 09.00 uur geen treinen tussen Bergen op Zoom en Goes. Het treinverkeer tussen Roosendaal en Bergen op Zoom kan maandag wel rijden, zo meldt een woordvoerder van de NS.

In Zeeland wordt gewerkt aan de Zeeuwse lijn (spoorweg tussen Vlissingen, Middelburg, Goes en Bergen op Zoom) maar de werkzaamheden gaan langer duren door complicaties. De NS verwacht dat het tot maandagochtend 09.00 uur duurt.

Ze probeert bussen in te zetten voor een pendeldienst Bergen op Zoom-Goes. "In welke mate dat zal lukken is nog niet duidelijk", aldus een NS-woordvoerder. Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd.

Dit weekend reden er vanwege de werkzaamheden al bussen tussen Vlissingen en Roosendaal.