Harde knal blijkt explosie bij huis, politie doet onderzoek

Bij een huis aan de Passendalestraat in Breda heeft zondagavond rond tien uur een explosie plaatsgevonden. Dat meldt de politie. Bij het huis wordt onderzoek gedaan door een team van explosievenverkenning.

De politie kreeg melding van een harde knal rond tien uur zondagavond. "Op het moment van de explosie was er niemand in het huis aanwezig", vertelt een woordvoerder van de politie. Ook een ambulance kwam ter plaatse, voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

Het team explosievenverkenning doet onderzoek bij het huis. "Zij kijken wat de explosie heeft veroorzaakt en wat het is geweest. Het kan nog alle kanten op, het kan een vuurwerkbom zijn geweest maar ook een gasexplosie."

De politie is op zoek naar camerabeelden en meer informatie. Ze vraagt getuigen om zich te melden.