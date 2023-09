Aanslag met zwaar vuurwerk was bij huis van politieman

De explosie die zondagavond een ruit en een rolluik vernielde in de Passendalestraat in Breda, was bij het huis van een politieman. Dat zeggen buurtbewoners. De harde knal was rond tien uur. Er was op dat moment niemand thuis.

Op camerabeelden uit de buurt is te zien hoe rond die tijd een scooter langzaam voorbijrijdt. Een minuut later komen twee jongens vanaf de overkant aanlopen. De eerste legt iets neer, waarna de ander iets aansteekt. Na een hoop rook, volgt een explosie. Volgens de politie gaat het om zwaar vuurwerk.

Het is niet de eerste keer dat er jongens om het huis lopen. Op camerabeelden is te zien dat twee jongens op 7 september naar de achterkant van het huis lopen. De ene jongen helpt de andere over de muur. Die jongen doet iets in de tuin, maar verder gebeurt er niets.

De politie wil niets zeggen over wie er in het huis aan de Passendalestraat woont.

Onrust in buurt

Buurtbewoners vertellen dat het de laatste weken onrustig is in de wijk in Breda-Noord. Een groep van zo’n zeven jongens tussen de 15 en 18 jaar zorgt voor onrust. Zo zijn er containers in brand gestoken en is er een fiets vernield, weet een van de buurtbewoners.

Voor het huis waar zondagavond zwaar vuurwerk afging, is een paar dagen geleden nog een scooter uitgebrand.

Of de brandstichtingen en vernielingen iets te maken hebben met het opblazen van het rolluik is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk of de functie van de man iets te maken heeft met de explosie.