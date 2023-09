Bomen krijgen tweede leven als schoolgebouw: 'Populier zit in onze genen'

In Best komt een basisschool die is gemaakt van populieren uit het dorp zelf. Volgende week gaan 107 bomen tegen de vlakte. Het doet recht aan de geschiedenis van het dorp. “Best is een populierendorp. De populier zit in de genen van de Bestenaar,” zegt René Westerlaken van de Brabantse Populieren Vereniging. Hij is dan ook blij dat er nu een eigen school van gebouwd wordt.

In Best groeiden van oudsher veel populieren voor de klompen- en de luciferindustrie. “Best heeft tijdens carnaval de bijnaam van klompendorp. Tachtig procent van de bevolking hier, had iets met de klomp. Of het nou boeren waren of de vele klompenmakers die hier zaten. De grootste klompenfabriek van Nederland stond in Best.” Tegenwoordig is dat anders. Het hout van de bomen wordt nu meestal versnipperd en naar China gebracht. Maar niet deze populieren. Nu wordt er weer gebouwd met het eigen Bestse hout. De bomen aan de Sint-Oedenrodeseweg in Best gaan vanaf volgende week tegen de vlakte. Dan moeten ze eerst drogen. Daarna worden de bomen gezaagd, geschaafd en verder behandeld. Na negen maanden zijn ze klaar voor de bouw.

"Bijna heel Best staat vol met populieren."

Schooldirectrice Marieke Snoeks van basisschool De Heydonck werd door de burgemeester getipt om het hout uit Best te gebruiken. “Bijna heel Best staat vol met populieren. Ik vind het belangrijk dat de kinderen meekrijgen dat je zuinig moet zijn op de natuur, op de aarde. En dat je gebruik moet maken van lokale ondernemers in de omgeving.” Het hout van de populieren zal binnen en buiten de school goed te zien zijn. “De buitenkant is straks bekleed met planken. En we gaan gebruik maken van houten pilaren. Aan de binnenkant zie je ook houten bekleding.”

"We denken dat de populieren steeds vaker gebruikt gaan worden voor de bouw.”

De Brabantse Populieren Vereniging vindt het fantastisch. “We zijn steeds zuiniger op de plek waar we leven, wonen en werken,” zegt René Westerlaken. Al eerder werden populieren die vroeger langs de A2 stonden gebruikt. Voor bruggetjes en banken, maar ook bijvoorbeeld voor het nieuwe gebouw van dierentuin Best Zoo. “We denken dat de populieren steeds vaker gebruikt gaan worden voor de bouw.” Om de cirkel rond te maken, gaan schoolkinderen in Best tijdens de Nationale Boomfeestdag weer nieuwe populieren planten. 107 jonge boompjes komen er terug. “Over 25 jaar kunnen ze geoogst worden en dan zijn de kinderen die ze geplant hebben, zelf papa en mama. Ze nemen dan hun kinderen mee naar het oogsten van deze bomen.” Het gebouw moet begin 2025 klaar zijn.

107 populieren gaan er in Best geoogst worden (foto: Rogier van Son).

foto: Rogier van Son